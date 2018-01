Järgmise aasta suvel toimuv suurejooneline juubelipidu kannab nime "Minu arm". Registreerimine laulu- ja tantsupeole algas 23. jaanuaril.

Eesti teatri- ja muusikamuuseumis toimus pressiüritus, kus esitleti järgmise laulu- ja tantsupeo mõtet. 2019. aasta laulupeo peadirigendiks on Peeter Perens, tantsupeo pealavastajaks Vaike Rajaste ja pidude peakunstnikuks Peeter Laurits.

XX tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste (Teet Malsroos)

Peo pealkirja inspiratsiooniks on eestlaste palavalt armastatud Lydia Koidula luuletus „Mu isamaa on minu arm”. Koidula sulest tulnud sõnad peaksid puudutama tervet Eestit ning korraldajate sõnul on kõige olulisem, et igaüks ise nendele sõnadele tähenduse looks.