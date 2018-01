"On mõeldamatu, et kõik toonased alusetult represseeritud isikud hakkaksid üksikult kohtu teel enda hea nime taastamist taotlema. Seda enam, et tegemist on väga kõrges vanuses inimestega, kellest suur osa on juba meie hulgast lahkunud. /.../ Riigikogul on seadusandjana õigus ja pädevus võtta vastu ka otsus Eesti vabadussõjalaste liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest," on eelnõus kirjas.