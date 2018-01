Tallinnas toimusid sel pühapäeval ja esmaspäeval superstaarisaate eelvoorud, kus jagati kollaseid kaarte ja tehti lauluandega pärjatud noorte seas esimene puhastus - edasi said vaid need, kel mingitki potentsiaali superstaarina laval esineda oleks. Esimest korda laulusaate kohtunikuametit pidava Koit Toome sõnul on tema jaoks uues rollis olnud kõige raskem rääkida noortele lauljatele tõtt, sest tõde on tihti väga valus kuulata…

“Väga paljudel on on ka suured illusioonid ja lootused saada kuskile. Mida kaugemale samas need noored jõuavad ja mida hiljem välja kukuvad, seda raskem neile, sest juba on tekkinud lootus, et ehk mina olengi see, või äkki ma olen finaalis. Kõige raskem on vaadata pisarates noori siit välja minemas. Mõni elab seda raskemalt läbi, mõni kergemalt,” räägib ta.

Tundub, et Koit on tõe rääkimisega suurepäraselt siiski hakkama saanud, kuna superstaariks pürgijaid küsitledes selgus, et nii mõnigi peab legendaarse ütleja Mihkli asemel hoopis kõige karmimaks kohtunikuks just Koitu! Millest see küll tulla võib?

“Ma ei oska öelda, kust see tuleb. Ma üritan olla enda vastu aus ja nende noorte vastu aus. Nii nagu ma tunnen ja arvan, kui mind on siia kutsutud, siis ma üritan enda äranägemise järgi olla ikkagi, öelda ausalt nii, nagu asi on. Julgeda öelda, kui midagi ei sobi, või kui midagi ei ole nii hästi, kas siis selleks, et juba järgmises voorus end parandada. Üritan olla ennekõike aus,” selgitab Koit.