Germund Hulgi korraldab fotovõistluse, mille teemaks on MINU OOTUS. Konkursile ootame pilte rasedakõhukestest, beebisokkidest ja muudets titariietest, lastest, rõõmsatest emadest-isadest ja kõike muud, mis seostub lapseootuse ja beebi sündimisega.

Kõige vahvam ja toredam pilt võidab terve kasti Germundi Sajandi Segu 300-grammiseid pähklipakke (kastis on 20 pakki). Lisaks saavad kaks õnnelikku terve kasti Sajandi Segu 90-grammiseid pakke (kastis on 30 pakki).

Konkursil saab osaleda kuni 18. veebruarini, pärast mida lisatakse kõik fotod toredasse galeriisse. Võitjad valitakse 19. veebruaril ning nendega võetakse e-maili teel ühendust viie tööpäeva jooksul. Osalemiseks saada foto e-mailile mang@ohtuleht.ee.

--------------------------------------------------------------------

Germund tegi Eesti Vabariigi sünnipäevaks juubelitoote Sajandi Segu, mille müügilt kogutakse raha Eestimaa sünnitusmajades koduste ja hubaste sünnitustubade loomiseks.

Hubase ja kodulaadse sünnitustoa kontseptsioon on läänes laialt leviv, kuid ei ole veel kahjuks Eestisse jõudnud. Eesmärk on ehitada sünnitustuba niimoodi, et seal oleks võimalikult vähe viiteid haiglale – kogu hetkel mittevajalik aparatuur on peidus, seintel on maalid ja pildid, sisekujundus ning mööbel on hubane (mitte haiglalaadne ega minimalistlik), olemas on kõik vajalik sünnitava naise ning värske isa või tugiisiku mugavuseks. Kõik on loomulikult kooskõlas sünnitusmaja nõuetega, mis tagavad sünnituse turvalisuse nii emale, kui ka lapsele.

Selline keskkond vähendab sünnitaja stressitaset, mis omakorda muudab sünnituse loomulikumaks ning sujuvamaks, mõjutades otseselt ka beebi stressitaset.

Sajandi segu 300g – ostes toetad 30 sendiga.

Sajandi segu 90g – ostes toetad 10 sendiga.

Tooted leiate Germundi e-poest ning kõigist hästi varustatud toidupoodidest üle Eesti.