Enim on haigestunud kuni 14aastased lapsed. Haiglatesse toodi 10 gripihaiget ja neli gripi järel kopsupõletikku haigestunud last. Kokku on alates gripihooaja algusest Läti haiglates olnud ravil 68 gripihaiget ja gripi järel kopsupõletikku haigestunud patisenti.

Siiski on positiivne see, et sel aastal on põdejaid vähem kui eelmise aasta jaanuaris.