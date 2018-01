Briti valitsuse tellitud mahukast uuringust selgub, et Eesti, Läti ja Leedu muukeelne elanikkond ei vaata NATO-t just hea pilguga.

Samas on positiivne, et ehkki suur hulk igapäevaselt meie kõrval elavaid inimesi näeb Eesti vabariigi ühte tugevamat julgeolekugarantiid hoopis mingis muus valguses, on küsitletute seas ikkagi rohkem neid, kes NATO-t ei karda.

NATO-t peab okupatsiooniväeks 32% Eestis küsitletud muukeelsest rahvast (44% seda ei usu) ja tervelt neljandik leiab, et NATO toetab terrorismi. 40% küsitletuist seda viimast väidet siiski tõe pähe ei võta.

