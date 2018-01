"Uute seadmete soetamisel on olulised kriteeriumid äärest-ääreni ekraan, tipptasemel kaamera ja vastupidav aku. Eelistatakse tootjate kõige uuemaid mudeleid. 2017. aasta sügisel turule tulnud iPhone’i kalleim mudel X kadus poelettidelt uskumatu kiirusega ja see näitab, et hind ei ole telefoni valimisel kõige olulisem kriteerium," ütles müügi- ja turundusdirektor ja lisas, et pigem ostavad kliendid kallimaid telefone lootuses pikemale kasutuseale.

"Eesti Panga statistika andmetel on majanduskasv silmnähtavalt kiirenenud, tekkinud on tugev kasvutsükkel ja palgaväljamaksed suurenenud. Need mõjud kanduvad ka käesolevasse aastasse. GfK uuringu kohaselt oli mullu keskmiseks telefoni müügihinnaks 287 eurot, 2016. aastal osteti jaeturul telefon keskmiselt 270 euroga. Keskmiseks hinna kasvuks teeb see 6,5%. Kiire majanduskasv suurt ostubuumi möödunud aastal ei tekitanud, küll aga näitab tarbija teadlikkust ja julgetakse kulutada üha rohkem," rääkis müügi- ja turundusdirektor. Seema hinnangul kergitas iPhone´i mudel X, kui läbi aegade kallim Eestis müüki tulnud nutitelefon, kogu turu keskmist telefonide müügihinda.

GfK andmetel oli ostetud telefonidest möödunud aastal üle 82% nutitelefonid. Seema lisas, et nuputelefonide müük näitas GfK statistika kohaselt detsembris võrreldes aasta teiste kuudega peaaegu kahekordset kasvu. "Tegu on hetkelise tõusuga, sest statistika kohaselt on nuputelefonide müük siiski endiselt väikses langustrendis. Tõenäoliselt mõjutasid detsembrikuist müügikasvu vanemale generatsioonile jõulukingiks soetatud telefonid, näiteks turul elevust tekitanud Nokia 3310 ja Doro," lisas Seema.

Tele2 lisaseadmete müük kasvas möödunud aastal 40%. „Juurde soetatakse autolaadijaid ja hoidikuid. Kallima hinnaklassi telefone hoitakse hoolsamalt, seetõttu on kasvanud jõudsalt ekraanikaitsete- ja ümbriste müük,“ kommenteeris Seema.