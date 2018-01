Esmaspäeval levis uudis, et paljud eestlased on Euroopa tuntud suusakuurortides lõksus, kuna transpordiühendused on katkenud ning laviinioht on suur. Korvpallur Anthony Enden, kes puhkab Austria mägedes, teatab oma Facebooki seinal, et asi pole sugugi nii hull.

Noormees on enda sõnul saanud terve hulga sõnumeid, kus päritakse, kas tal ikka on kõik korras. Seega tundub talle paslik natuke kirjeldada olukorda ja anda infot, kuidas lood on!

"Jah, esimest korda sel hooajal on laviinioht keskuses 5/5 ehk kõrgeimal tasemel. See põhimõtteliselt tähendab, et tuleb olla ettevaatlik, eriti off-piste ehk tähistatud rajalt väljaspool sõites. Otseselt laviinid meid nii väga ei ohusta, kuna keskuse piirides toimub kontrollitud lõhkamine ja laviinide tekitamine, et ennetada keskuse külastajate ohtu sattumine! Kõik lõhkamised tehakse kas enne keskuse avamist või siis nõlvadel, kuhu inimestel tänu suletud liftidele ligipääs puudub. Igat lõhkamist jälgitakse eemalt, mis tähendab ka seda, et kui keegi peaks olema suutnud kuidagi rännata lõhatava nõlva lähedusse, toimetatakse ta ilmselt sealt kiiremas korras ära. See aga on üsna ebatõenäoline," selgitab Enden postituses.