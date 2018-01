Esmaspäeval ajutiselt suletud Circle K automaatjaamad Balti riikides ja Poolas on taas avatud. Tehniline probleem lahendati ning Eestis asuvad 17 automaatjaamade taaskäivitamisega alustati öösel.



Rahvusvaheline sidekatkestuse rike puudutas Eestis Circle K 17 automaatjaama, kus klientidel polnud võimalik mootorikütuseid tankida. Kõik Eestis asuvad 59 täisteenindusjaama ja mugavuspood Balti jaamas olid samal ajal avatud ja töötasid tavapäraselt.



“Vabandame kõikide oma klientide ees, kel täna jäi automaatjaamades sidekatkestuse tõttu tankimata. Kontserni erinevad osapooled koostöös rahvusvahelise IT-partnerfirmaga TDC tegutsesid üheskoos operatiivselt vea tuvastamisega ja lahenduse leidmisega,” märkis Circle K Eesti turundusjuht Diana Veigel.



“Töö tehnilise rikke kõikide põhjuste välja selgitamiseks veel käib, kuid praegu teame, et antud tehniline probleem oli laiaulatuslikum ja hõlmas lisaks Circle K-le ka meie rahvusvahelise IT-partnerfirma TDC teisi kliente,” sõnas Veigel.



Circle K Eesti AS on üks Eesti suurimaid mootorikütuste jaemüüjaid ning omab ja opereerib lisaks 59 täisteenindusjaamale ning ühele mugavuspoele 17 automaatjaama. Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisse kontserni Alimentation Couche-Tard, kes annab tööd enam kui 125 000 inimesele ning kelle kaubamärgi Circle K all tegutseb Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias ligi 16 000 mugavuspoodi ja teenindusjaama.