Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et SDE fraktsioon, välja arvatud Hannes Hanso, ei osale justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) umbusalduse hääletusel.

Tema sõnul lootis SDE, et Reinsalu astub ametist tagasi, edastab ERRi uudisportaal. "Erakonna juhatus arutas mitme tunni vältel seda jama, mille IRL on kokku keeranud. Ja loomulikult meile, kelle jaoks on inimeste väärikas kohtlemine meie poliitika alustalaks, on tegemist väga keerulise ja ebameeldiva olukorraga," sõnas Ossinovski.

"Aga pärast seda arutelu juhatus üksmeelselt otsustas, et see täielik segadus, mille valitsuskriis kaasa tooks, ei ole hetkel see, mida Eesti vajab," nentis mees.