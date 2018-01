Kes on kunagi punase tulega üle tee minemise või autoga pisut kiiruse ületamise eest vahele jäänud, teab hästi, et pärast seda tuleb veeta politseiautos ligi 20 minutit. Põhjus on aeganõudev paberite täitmine.

Eelmisel nädalal otsustas valitsus viimaks kauaräägitud probleemi leevendada ja kiitis heaks eelnõu, millega võetakse lihtsamate väärtegude menetlemiseks kasutusele uus menetlusliik – lühimenetlus. Uue korra järgi pääseb 20 pisirikkumise puhul viie minutiga ja sellest ei jää karistusregistrisse jälgegi.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.