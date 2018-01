„Mul on juba selja taga kaks kooselu, abielu ja lisaks veel paar tõsisemat armumist varasemast ajast, aga seda härra Õiget pole ma ikka veel kohanud. Iga kord uskusin, et nüüd olen oma printsi leidnud, aga lõpuks olen ikkagi aru saanud, et suudlesin vaid konna,“ on kolmekümnendates naine juba kaotamas lootust leida enda jaoks see üks ja ainus.

Muinasjutus suudleb printsess konna ja seejärel seisabki imeväel tema ees uhkeis rõivais prints, kroon peas, ja palub neidu endale naiseks. Kui aga Bullerby lapsed Liisa ja Anna seda järele proovivad, läheb midagi täiesti viltu – pihku krabatud konn kalpsab pärast musi saamist ehmunult kraavi tagasi ega mõtlegi printsiks muutuda.

Sa sobid minule…

Nii igatsevad õrnema soo esindajad üle kogu maailma leida oma ellu tõeline prints. Kõigi jaoks muidugi ehtsaid printse ei jagu, napsas ju hiljuti Ameerika näitlejanna Meghan Markle endale ka ühe viimastest ihaldusväärsetest poissmeestest – Inglise printsi Harry. Päris kuningalossi sattumisest aga kõik naised ei unistagi. Neile piisab, kui leiaksid oma isikliku südameprintsi, kellega sobiks kokku nagu lillelõhn ja mai või suhkur ja kohv või kui tähisöö ja armuuim, nagu kunagi laulis ansambel Kuldne Trio oma laulus „Sobime“.