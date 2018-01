Noor abielumees läheb vanaisalt nõu küsima:

"Elu naisega ei klapi. Milles küll viga on?"

Vanaisa lohutab:

"Abielu on nagu tünn, mille peal on kiht mett, allpool aga tõrv."

Abielumees ohkab:

"Ilmselt avasin ma selle tünni valest otsast."