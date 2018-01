Justiitminister Urmas Reinsalu andis eilehommikusel fraktsiooni koosolekul aru oma sõnakasututusest: ta nimetas sotsiaalmeedias Tiit Ojasoo vastaseid kanakarjaks ja kahetses, et on varem hukka mõistnud naistevastast vägivalda. Fraktsioonikaaslased kuulasid Reinsalu ära ja järeldasid ministrit tsiteerides, et ta pole vägivalda tolereerinud.

Reinsalu nentis, et tegeleb ministeeriumis vägivallavastaste teemadegagi. „Minu sõnum on olnud üks ja ühene – iga kuritegu peab saama karistuse,“ ütles Reinsalu. „Kui keegi soovib parlamendis minult selgitusi saada, siis olen igati kättesaadav.“