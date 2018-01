Paraku pidid Eesti suusatajate suurvõidud läbima tõsise usaldusproovi. Kristina Šmigun-Vähi pidi lausa kaks korda tõrjuma dopingu kasutamise süüdistusi. Esimesena 23. jaanuaril 2002, kui Rahvusvahelise Suusaliit (FIS) andis teada, et Šmiguni dopinguproov on osutunud positiivseks. Veel samal aastal õnnestus lisaproovide abil tõestada suusataja puhtust.

Raskem oli tõestada 2014. aastal lahvatanud kahtlustust keelatud ainete kasutamises, mis tõstatati pärast Torino olümpiamängude käigus võetud dopinguproovide uuesti kontrollimist. Šmigun-Vähi avalikustas kahtlustuse ise lisades, et on süütuse tõestamiseks läbinud ka küsitluse valedetektori all. Alles 2017. aasta detsembris sai Šmigun-Vähi puhtus kinnitust, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas, et kõik Torino olümpiamängude järelproovid on puhtad.

Rahvusliku tragöödia mõõtu oli Andrus Veerpalu dopinguskandaal: 29. jaanuaril 2011 võeti Veerpalult Otepääl dopinguproov, mis osutus hiljem positiivseks. Kahekordne olümpiavõitja teatas, et lõpetab sportlaskarjääri. Algas aastatepikkune protsessimine rahvusvahelises spordiarbitraaži kohtus, kus Veerpalu 2013. aastal õigeks mõisteti. Erakordne oli rahva toetus, mis Veerpalule osaks sai: suhtlusvõrgustikus Facebook avatud leheküljel „Usun Andrus Veerpalu“ oli tipphetkel üle 61 000 toetaja.

Aastaid rahvale meeliülendavaid hetki pakkunud suusatajad pidid üle elama tõsised dopingu tarvitamise süüdistused, mis Eesti inimesi siiralt kurvastas. Praegu võime enam-vähem kindlad olla, et suusatamise rahvuskangelasi Eestilt siiski ei võetud.

Kristina Šmigun-Vähi (JOOSEP MARTINSON)

