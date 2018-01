Ansambel The Ilves Sisters koosneb viiest õest - Gloria, Liidia, Aleksandra, Silvia ja Damaris - ning lisaks selle, et tüdrukud on väga musikaalsed, löövad nad ka oma iluga kõik pahviks.

The Ilves Sisters (Tiina Annamaa)

Tüdrukud on Õhtulehele varem rääkinud, et neil on tegelikult ka kuues õde, kes elab Hispaanias ja muusikaga ei tegele. Tüdrukute ema Ester on klaveriõpetaja ja nii pandi ka õed juba väiksena muusikat õppima. Lõpuks otsustati kokku panna ka ühine bänd.

