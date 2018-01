Soodustuskelmuses süüdistatuna astub Pärnu maakohtu ette Pärnu endine spordinõunik Uno Koort, kes väidetavalt määras toimingupiirangut rikkudes Pärnu tenniseklubile tuhandeid eurosid toetust.

Lääne ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi koostas Uno Koort (pildil) aastatel 2009–2013 Pärnu Kalevi tenniseklubi juhatuse liikme ja selle majandustegevuses osaleva isikuna tenniseklubi nimel sporditegevuse toetuse taotlusi ja toetuse kasutamise aruandeid ja esitas need Pärnu linnavalitsusele.

Samal ajal töötas Koort Pärnu linna haridus- ja kultuuriosakonna spordinõunikuna, kelle kohustus oli ainuisikuliselt kontrollida spordi rahastuse aruandlust. Koort otsustas toona tenniseklubile linna toetuse anda, on kirjutanud Pärnu Postimees. Koort määras toimingupiirangut rikkudes ettevalmistatud aruandluse, lepingute ja kontrolli põhjal nimetatud ajavahemikus Pärnu Kalevi tenniseklubile sporditegevuse toetusi 88 123 eurot, millest süüdistuse järgi 48 905 eurot on välja makstud valeandmete põhjal või tenniseklubi pole toetust kasutanud sihipäraselt. Peale Koorti on esitatud soodustuskelmuse süüditus Pärnu Kalevi tenniseklubile.

Kohtus süüdimõistmisel saab pettuse teel soodustuse saamise või soodustuse mitte-eesmärgipärase kasutamise eest karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.