Täiskasvanute filmide näitleja, 20aastane Olivia Nova suri 7. jaanuaril ning on üks neljast viimase paari kuu jooksul surnud pornostaarist. Metro kirjutab, et naisele sai saatuslikuks põletik, mis arenes sepsiseks.

Esialgu kahtlustas politsei, et näitleja (pärisnimega Lexi Forde) surm ei tulnud loomulikul teel. Naise surnukeha leiti hotellitoast, poolalasti ja näoli patjades. Kuid nüüd avalikustas politsei, et noor naine suri kuseteede põletikust tekkinud ägeda sepsise tõttu. Põletik liikus neerudesse, tekkisid tüsistused ja sellest sepsis ehk veremürgitus.

Siinkohal on paslik mainida, et kuseteede põletikud on äärmiselt tavalised kõigil seksuaalselt aktiivsetel naistel. Truudest abielunaistest pornostaarideni. Kui vetsus käimine on valulik või ebamugav, alakõhus on valus ning uriinis on verd, tuleb otsekohe ühendust võtta perearstiga. Apteegist saab osta ka jõhvikaekstraktiga ravimeid, mille abil seksuaalselt aktiivne naine saab haigust ära hoida, kuid põletikku tuleb ikka antibiootikumidega ravida. Kui valutunne liigub alakõhust ülespoole neerudesse, on asi tõsine ja raviga tuleb viivitamatult alustada. Retsepti saamiseks piisab perearstile helistamisest.