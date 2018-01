Ülemaailmset tarkvaratestijate võrgustikku Testlio üles ehitav Kristel Kruustük (28), kes on Äripäeva andmetel Eesti üks nooremaid miljonäre, räägib Õhtulehele, et jõudis infotehnoloogia ja oma ettevõtte loomiseni küll juhuslikult, aga piiritu usk sellesse, mida ta teeb, on toonud talle ka edu. „Nii palju on veel minna ja nii palju teha!“ õhkab Kristel. „Tahan, et me saaks turuliidriks ja et meil oleks palju rahulolevaid kliente ja et meie testijate kommuun oleks õnnelik. See on põhjus, miks ma seda kõike üldse teen.“

Saite eelmisel aastal noore ettevõtja tiitli. Kui tähtis selline tunnustus niigi edukale ettevõtjale üldse on?

Väga tähtis! Olin muidugi väga üllatunud, ma ei oodanud sellist tunnustust. Aga nii tore, et minu tegemisi pannakse tähele ja et see tunnustus minu lauale tuli. Mulle on see hästi oluline sellepärastki, et see, mida ma teen, on ühiskonnale kuidagi kasulik. Rääkisin eelmisel aastal mitmesugustel üritustel, eriti just noortele tüdrukutele, et IT-s on nii palju võimalusi. Ja et see on tulevik ja nad võiksid olla osa sellest. Igatahes väga lahe ja ma olin selle tiitli üle väga õnnelik.