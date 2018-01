„Parkisin Tartus Purde 27 ühiselamu parklas. Öösel tulin ja kui hommikul ära hakkasin minema nägin, et keegi oli autole otsa sõitnud. Parkisin üsna lagedal alal, seega ei teagi, kuidas see juhtuda sai,“ räägib tõsielustaar Helen Kõpp, kelle auto mõned päevad tagasi ööpimeduses ära rihiti.

Helen ütleb, et kontrollis kohe, kas on otsasõitja ehk tema auto kojamehe vahele jätnud teate oma kontaktidega, kuid ei olnud. „Ma ei usu, et see tuulega ära lendas või midagi. Mina oleksin küll kohe politsei kutsunud või kirja jätnud, kui poleks politseid ära jõudnud oodata.“ Äkki ei pannud otsasõitja lihtsalt tähele, et avarii tegi? „See oli ikka päris suur pauk. Ma arvan, et ta auto ikka rappus ja ta pani seda kindlasti tähele,“ on Kõpp kindel. Heleni Mitsubishi Lanceril on kõrvalistujapoolse tagumise rehvi juures mõlk, tagastange katki ning velg kriimustada saanud.

Kui Helen avastas, et keegi tema masinale otsa on sõitnud, kutsus ta kohe politsei. „Lähen ka homme kaameraid vaatama, aga auto oli täpselt nurga taga. Seal on üsna vana ühiselamu ja sinna pole eriti kaameraid pandud, seega ei ole eriti näha.“ Helen on hämmingus, kuidas keegi pärast avariid sündmuskohalt minema sõidab. „Äkki ta oli purjus ja kartis politseid kutsuda? Nüüd on promill ammu läinud ja võiks ju öelda, et see tema oli. Mingi põhjus pidi tal põgenemiseks olema.“

Muidugi on Helen kurb, et peab nüüd katkise autoga ringi sõitma. „Olen viimasel ajal nii palju üle elanud ja mõtlesin, et no mida järgmiseks.“ Õnneks on auto siiski sõidukõlbulik. „See on pigem väga suur iluviga. Natuke häbi on küll katkise autoga sõita, sest mul on tunne, et inimesed vaatavad, et ma ise rihtisin äkki vastu posti või midagi,“ muigab ta. „Ma loodan, et juht ikka ilmub välja.“

Helen muigab, et on harjunud oma auto pärast politseisse helistama. „Õnneks suuri õnnetusi pole olnud. Kord oli kadunud numbrimärk, aga leidsin selle üles ja ükskord kukkus puu peale. Liigun autoga palju ja juhtumise tõenäosus on ju siis ka suurem,“ sõnab ta. Kuigi väikseid asju on ette tulnud, ei arva Helen, et auto välja tuleks vahetada. „See on suurepärane auto.“