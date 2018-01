Sinuni jõudev info võib mõjuda rõhuvalt või ärritavalt. Ehk on teiste tehtud otsused sulle kuidagi vastukarva või pole sa rahul sellega, mida uudistest loed või kuuled.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Keegi kipub ehk sulle rahaasjus nõu andma, isegi juhul, kui sa midagi küsinud ei ole. Ära mõtlematult teiste nõuannete järgi toimi, need võivad sind sootuks valele teele juhatada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Võta end kokku, pühendu töö ajal tööle ja tegutse kiirelt ning süsteemselt. Õhtune aeg broneeri armsamaga koos olemiseks ja hoidu temale töömurede kurtmisest.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Pilk on tulevikku suunatud. Ehk tundub sulle, et kõik fantaasiamaailmas toimuv on reaalselt saavutav. Paraku seavad igapäevased kohtused sulle piire.

Neitsi

23. august – 22. september

Peaksid tähelepanelik olema juhul, kui sinu kanda on rahaline vastutus. Ole täpne ja ära teisi inimesi oma rahaasjadesse usalda. Ka ei tohiks täna niisama raha tuulde loopida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sulle annab palju kindlustunnet see, kui tead, et on olemas armastav inimene, kes sind alati hoiab ja vajadusel toeks on. Suhted vanematega võivad keeruliseks kiskuda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Igapäevaste ülesannete täitmist võib häirida kellegi emotsionaalne käitumine või ebarealistlikud nõudmised. Mõne inimese tobe tegutsemine võib omajagu ärritada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Ehk ammustest halbadest kogemustest tulenev ebakindlus sunnib sind esmajoones mõtlema sellele, kuidas teised sinu tegudele ja sõnadele reageerida võiks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Üksinda on vast mõnusamgi tegutseda kui teistega koostööd teha. Kaaslaste ootamatud käigud ja veidrad mõtted tekitavad sinus nõutust või vastuseisu.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul võib olla tahtmine seista kaljukindlalt oma arvamuste eest, sest oled nende vägagi õigsuses veendunud. Vestlused võivad emotsionaalseks kiskuda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Enne mõõda hoolega, alles siis lõika! On oht, et mingi hetkeidee ajel teed rahaasjus otsuseid, mis ei ole kõige mõttekamad. Parem on enne tegutsemist asju tarkade kaaslastega arutada.

Sünnipäevalapsele