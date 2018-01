Detsembrikuus näitas TV3 heategevussaates "Inglite aeg" lugu 1,5-aastasest Juss-Mathiasest. Himmaste külas Põlvamaal elavad Juss-Mathias oma õe Adeele-Ameliaga ning vanemate Carina ja Juhaniga. Kevadel juhtus perega kohutav autoavarii, kus ema Carina sõitis teelt välja ja põrkas tohutu hooga otse vastu betoonist teetruupi. Tütar Adeele pääses kergemate vigastustega, kuid Juss-Mathias jäi kaelast allapoole halvatuks.

Mida peab tundma ema, kes põhjustas õnnetuse, mille tagajärjel sai rängalt kannatada tema pisike poeg? Väikese vapra Juss Mathiase pere lugu on näide sellest, et meid kõiki võib ühel päeval tabada saatuslik hetk, mis pöörab pea peale kogu endise elu. Ema Carina, isa Juhan ja õde Adeele pole aga sugugi alla andnud, et oma pere õnnetusse sattunud kõige pisemat igati toetada ja aidata.

Tuhandeid inimesi “Inglite aja” saates puudutanud Juss-Mathiasele annetati raviks ja elamistingimuste parandamiseks üle 64 000 euro. Juss-Mathiase pere on südamest tänulik ning loodab, et edusammud perepoja paranemisel jätkuvad ning ta istub oma sünnipäeval iseseisvalt sünnipäevalauas.

Vaata TV3 videoloost, kuidas on Juss-Mathiasel läinud!