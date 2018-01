Ideaalses maailmas esindavad poliitikud rahvast, töötavad rahva heaks ja püüavad vastavalt kogule, kuhu nad on valitud, kas riikide liidus, riigis või kohalikus omavalitsuses elu paremaks muuta. Meenutan, et Eesti põhiseaduse järgi on meil kõrgema võimu kandja rahvas.

Näeme praegu järjest, et suur osa poliitikute aurust ei kulu rahva heaolu parandamisele, vaid küsitavate asjade väljamõtlemisele ja omavahelisele kemplemisele. Midagi asjalikku on viimastel kuudel uudistevoost raske välja noppida, sest kui midagi ka leidub, jääb see muu šõu varju.

Eelmise aasta lõpus polnud opositsioonil teha muud targemat, kui haukuda uue tulumaksukorra kallal, rääkides tegelikult aiaaugust, mitte aiast. Seda aega saanuks kasutada kasulikumalt. Edasi. Aastat pole mõtet alustada Eesti hümnita! Oli selge, et see toob palju vastukaja ja poliitikud raiskasid ka sellele teemale oma aega.

Seejärel kerkis üles minister Kadri Simsoni teema – jälle kulus poliitikutel omavahelisele kemplemisele metsikult aega. Ning nüüd siis tegeldakse rahva heaolu parandamise asemel Urmas Reinsalu isikuga. Mida minister saanuks ühe väljaütlemise ärajätmisega väga lihtsalt vältida.