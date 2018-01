Briti telesarjas „Kutsuge ämmaemand“ õde Trixiet kehastav Helen George (pildil) tunnistas, et kuuldud õudusjutud ja nähtud stseenid tekitasid temas ületamatu hirmu sünnituse ees ning seetõttu otsustas ta oma lapse ilmale tuua keisrilõikega. Heleni (33) ja tema ekraanipartneri Jack Ashtoni (pildil) esiktütar Wren sündis neli kuud tagasi. Tirts sündis enne õiget aega, sest Helen hakkas üle keha sügelema ning tal diagnoositi rasedusaegne maksahäda, mis võib põhjustada lapse surnult sündi. Näitlejannale tehti keisrilõige, kuid seda oleks ta nõudnud niigi. „Kuna mängin selles seriaalis, räägivad paljud inimesed mulle hirmsaid lugusid sünnitusest. Ma pole loomuliku sünnituse vastu. Inimene peab saama teha seda, mida õigeks peab,“ ütles Helen ajakirjale Radio Times. „Mõned inimesed ei mõista, miks ma otsustasin keisrilõike kasuks, aga tollal tundus see mulle õige.“

Teletäht kinnitab, et ta pole peenutseja. „Ma ei talu hästi valu,“ seletab ta. „Minestan juba ainuüksi varvast ära lüües.“ Helen mõistab, et keisrilõige pole samuti kerge protseduur. „See on suur operatsioon. Mul on kõhu peal suur arm. Keisrilõike järel ei saa tükk aega trenni teha ja vajad lapse süllevõtmisel abi.“