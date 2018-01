Meie kõigi süda on olnud kunagi murtud, kuid pärast mõne aja möödumist - me oleme valmis taas riskima ja armuma. Kuigi mehed ei taha seda sageli tunnistada, siis suhte lõpp teeb haiget ka neile. Ja mõnikord on nad valmis sellest ka õppima.

Mõni naine ehk keeldub tunnistamast, aga ka meestel on süda sees, kirjutab Your Tango. See tähendab, et ka nemad saavad haiget, pettuvad ja on hädas oma elu taas õigele teele seadmisega.

Mida mehed on eelnevatest lõhki läinud suhetest saanud?