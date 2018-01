Inglismaal Kentis asuv St Peteri kirik sai kirikukohtult loa eemaldada hauaplatsidelt aiapäkapikud, õhupallid ja muud dekoratsioonid, mis kirikule ei meeldi. Mida arvad sina? Kas lähedastel on õigus pereliikme hauda enda maitse järgi kaunistada või peaks surnuaed olema siiski ühtlaselt väärika stiilikujundusega?

St Peteri kirik ehitati 12. sajandil, kuid selle surnuaiale lahkunute mälestuseks toodud disainielemendid, kaunistused ja muu säärane riivavad kirikupeade ning ka mõnede kirikuaia külastajate silmi. Kohaliku piiskopkonna kantsler nimetab hauakaunistusi lausa solvavateks, kirjutab Metro.

Maitsetute kaunistuste hulka kuuluvad kõiksugu kujukesed, aiapäkapikud, inglikesed, kupiidod, õhupallid ja päikeselambid. Piiskopkonna kantsler John Gallagher ütles, et kehtivate seaduste tõttu ei saa hauakaunistusi ka ära lõhkuda. Nüüd on kirikul luba need soovi korral eemaldada.

Mõned kohalikud aga kirjutasid Gallagherile kirja, milles kurtsid, et tegu on lihtsalt üksikute kitsarinnaliste kodanike hädaldamisega, kes tahavad teistele oma reegleid (ja maitsemeelt) peale sundida.

Piiskopkonna otsuses seisab, et kui perekond soovib oma lähedase St Peteri surnuaeda matta, peavad nad allkirjastama lepingu, milles annavad nõusoleku hauaplatsi ülalmainitud kaunistustest vaba hoida.