“Just sama palju ehk 67 artisti astus üles meie kõige esimesel festivalil aastal 2009,” kommenteerib TMW muusikaprogrammi juht Raimond Põldmaa. “Tänavu toimub festival juba kümnendat korda ning palju on muutunud esimesest festivalist alates, mil veel keskkooli lõpuklassi õpilasena nägin klubis Hollywood oma toonast lemmikut, Soome bändi Disco Ensemble. Uskumatu, ent nad olid üks vaid kahest välisesinejast kogu TMW kavas. Tänaseks esineb meil artiste enam kui 30 erinevast riigist üle kogu maailma.“ Neljapäevast kuni laupäevani vältav muusikaprogramm sisaldab valikut eksperimentaalsetest tulevikuhelidest tabelipopini, tantsubiitidest metalini ja folgist klassikani. Välisartistidest on kavas teiste seas põhjanaabrite legendide Ismo Alanko ja Kimmo Pohjoneni uus ühisprojekt koos helidisaineri-sämplinäpu Tuomas Norvioga ning kõikidel kontinentidel tuuritanud hevibänd Battle Beast.

Terve nädala kestva juubelifestivali tuumaks on ettevõtluskonverents Kultuurikatlas ning kolmel õhtul Tallinna klubides ja kontsertsaalides toimuvad muusikaüritused, kus astub üles ligi 250 artisti kogu maailmast. Tänaseks on kavasse kinnitatud 67 esinejat 18 riigist.

Rootsist saabuvad festivalile Jugoslaavia juurtega DIY klubimuusika artist GNUČČI ja glitter-punk bänd The Magnettes, keda on juba haipinud nii skandaalne blogija Perez Hilton kui ka muusikaveeb Gigwise. Taanist tulevad BBC saatejuhi Craig Charlesi lemmikust soulibänd D/troit ja futuristlik mürarokibänd ZRN, Austriast juke'i ja footwork'i tõusev täht Franjazzco, Kanadast sealsete muusikakriitikute lemmikust räppar Arlo Maverick ning New Yorgist kolmanda laine ska arhitektidest The Toasters.

Põhja-Londoni tänava uusi tuuli toob Tallinna nooruke Suzi Wu, kelle südikat karakterit on võrreldud juba nii Happy Mondaysi kui ka Patti Smithiga. Rumeenia duo Kaspor Not Kasparov demonstreerib Paul Kerese sünnimaa publikule malestrateegiate tõlkimise võimalusi muusikakeelde, Venemaa saadik Aleksei Taruts kompab performatiivsete meediumide piire ning Islandi instrumentaaltrio Malneirophrenia ilmestab TMW muusikaprogrammi nüüdisklassika ja kammer-pungi äkilise sulamiga.



Eesti artiste on tänaseks kavasse kinnitatud 27, juba tuntud nimedest tulevikumuusika suunanäitajateni. Teiste seas astuvad lavale meie folgistaarid Trad.Attack! ja Mari Kalkun, üleilma tantsupõrandaid raputav trummi ja bassi tegija Indivision, Briti netiraadio Severn FM "Aasta Bluusimees 2017" Andres Roots koos trummar Anneli Kadakaga, peagi USA plaadimärgi Wharf Cat alt oma debüütalbumi üllitav shoegaze'i bänd Holy Motors ning ülemöödunud aasta TMW artistiauhinna laureaat I Wear* Experiment.

Eesti Raadio Laste Laulustuudio mudilaskoor esitab spetsiaalse kava koos Curly Stringist tuntud Eeva Talsiga. Astraalsete helide ja rütmiliste meeleolude ristteil seikleb Avarus Trio, house'i ja süvaelektroonika meistriklassi näitavad Ajukaja & Andrevski ning Neuronphase, eksperimentaalse death metali tasandeid avab Neoandertals.

Põnevatest noorematest tegijatest on kavas teiste seas Tallinna imelisimate ööolendite esindaja Florian Wahl, tüdrukute räpiduo HOAX ning äsja ühise täispika albumiga välja tulnud KKPalmy ja Mick Mooni träpi ja happepopi duo.



TMW muusikaprogrammist leiab tänavu ka nii mõnegi uue korraldaja ning toimumispaiga. Tumemuusika festival Beats From The Vault esitleb enda valikartiste industrialist drone´ini, Saksamaa XJAZZ festival tutvustab põnevaid džässartiste meilt ja mujalt, Blues Estonia agentuur esitleb oma bluesi ja rocki kava, Eesti Kooriühing meie kooride paremikku. Sveta baaris toimub juke´i ja footworki esitlusõhtu Booty Powder ja KuKu klubis kahepäevane kunstpopi spektaakel CryptoMarket.



Oma lavasid esitlevad taas TMW kaaskorraldajad Raadio 2, Viljandi Pärimusmuusika Festival, Üle Heli festival, Manka Boutique Pop Festival, World Clinic, Intsikurmu Festival, Weekend Festival, Estonian Funk Embassy, Live Nation Baltics, Fenno-Ugria, Vene Teater, Damn.Loud agentuur koostöös Soome Tuska metalfestivaliga, samuti lõunanaabrite Positivus Festival koos I Love You Records plaadileibliga.