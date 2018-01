Tallinna linnakantselei ostab linnapea Taavi Aasale uue ametiauto.

Riigihanke kirjelduses seisab, et sedaankerega auto peab olema automaatkäigukasti ja neljarattaveoga ning diiselmootoriga, mil võimsust vähemalt 150 kW ja musta värvi, vahendab ERRi uudisteportaal.

Nõutud on veel nahksisu, kus soojendus on nii esi- kui tagaistmetel ning maksimaalsel lubatavusastmel toonitud klaasid. Linnapea sõidukile on ette nähtud ka sõiduraja hoidmise süsteem ja sõidusuunda jälgivad esituled.

Praegu sõidab Tallinna linnapea Mercedes-Benz marki autoga, uus auto tuleb tarnijal üle anda hiljemalt 30. märtsiks.