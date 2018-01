Kohtuva uudis sai perele teatavaks lapse unistuste reisil Lapimaal. Juba mõned päevad hiljem oli laps operatsioonilaual.

Fotol oleva isa nägu reedab seda valu ja muret, mida ta oma tütre pärast tunneb. Ravi saav laps haarab isast kinni.

Laps ise üritab olla tugev ja vastupidav, sest teda ootab eest kaheksa kuud kestev ravi.

"On raske kirjeldada, mida ma vanemana tunnen, kui sulle öeldakse, et su lapsel on ajukasvaja," selgitab 39-aastane Steve.

Šokk, segadus, paanika - see kõik käis Poppy vanemate peast läbi.

Steve`i sõnul keskenduvad nad hetkel Poppy heaolule, et alles siis mõelda, millise edasise raviga nõustuda.

Operatsioon läks hästi, mis annab perele ja arstidele lootust, et äkki saab Poppy täiesti terveks ja kasvajavabaks.

Steve on koos naise Rona (40) ja poja Luke`iga (6) iga päev Poppy juures haiglas olnud. See on hea ja vajalik nende tütrele ja tervele perele, kuid ei aita kuidagi kaasa pere eelarvele. See on ka üks põhjus, miks pere on nõustunud abistajate annetustega.