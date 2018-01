Alanud nädal toob Eestisse keerulised ilmaolud. Oodata on nii tuisku kui ka lume sulamist, vihma ja tugevat tuult. Nädala teises pooles valitseb teedel jäiteoht.

Eesti ilmateenistus, Norra ilmaportaal yr.no ja Vene ilmaportaal Gismeteo ennustavad alanud nädalaks sarnast ilma. Ilmateenistuse teatel võib teisipäeva öö tuua lund juurde. Suurem on sajuvõimalus Põhja-Eestis. Õhutemperatuur on -3..-8°C, taeva selginemisel võib sisemaal langeda ka alla -10°C. Päeval jääb sajuhooge harvemaks ning õhtuks tugevneb lõuna- ja edelatuul saartel ja läänerannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on -1..-6°C, saartel tõuseb 0°C lähedale.

Teisipäevane ilmaprognoos (Ilmateenistus)

Kolmapäeval hakkab pärast keskööd saartel lund sadama, hommikuks jõuab sadu ka mandrile ning paisub tuisuks. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -2..-7°C, Ida-Eestis -8..-12°C. Mandri-Eestis sajab ka päeval tihedat lund ning tuiskab, saartel muutub sadu vesisemaks ja esineb jäidet. Lääne-Eestis tõuseb temperatuur pärastlõunaks üle 0°C, Kesk- ja Ida-Eestis on -4..-7°.