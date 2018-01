Brasiilia arst on leidnud uue mooduse, kuidas kergendada sünnitavate naiste piina ja valu. Tohter on veendunud, et sünnituse muudab kergemaks tantsimine! Video tantsivast Fernando Guedes da Cunhast ja tema rasedast patsiendist on vallutanud maailma, vahendab The Sun. Mürtsuv poplaul "Despacito" ja selle saatel keerutav rase ning tema arst - pole just tavapärane vaatepilt!

Selle doktori jaoks on see aga vägagi tavapärane, sest ta on täiesti veendunud, et see aitab sünnitusvalusid leevendada ja kiirendab protsessi.