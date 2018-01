Afgaan Mahdi A. saabus 2016. aasta märtsis põgenikuna Saksamaa pealinna Berliini. Ta väitis, et on sündinud 2004. aastal. Talle leiti kiiresti kasupere. Kahjuks kuritarvitas Mahdi lahke pererahva külalislahkust ning kuritarvitas mullu suvel nelja-aastast peretütart seksuaalselt, vahendab Berliner Kurier. Mahdi A. saabus Berliini kahe täiskasvanu saatel. Tal polnud dokumente. Mahdi ütles, et on sündinud 1. jaanuaril 2004 ning nõnda pandi ka kirja. Talle leiti abiorganisatsiooni kaudu Berliinis kiiresti kasuperekond. Mahdile anti omaette tuba ja ta hakkas käima koolis. Pererahvas oli temaga sedavõrd rahul, et võttis enda juurde elama veel teisegi afgaani poisi. Idüll varises kokku mullu 25. juulil. Politseitoimikust saab lugeda, et vanematel oli sel päeval oluline kohtumine. Kui nad jõudsid õhtul koju tagasi, rääkis nende nelja-aastane tütar, et Mahdi oli mänginud temaga arsti. Teine poiss oli seda pealt vaadanud. Ema küsis tütrelt täpsustavaid küsimusi ja sai šokeerivaid vastuseid.

Juhtunu tundus vanematele sedavõrd hull, et nad viisid tütre lastekliinikusse. Arstid ütlesid pärast läbivaatust, et last on suure tõenäosusega korduvalt seksuaalselt kuritarvitatud.

Politseinikud kuulasid Mahdi üle. Ta eitas tema vastu esitatud süüdistusi. Uurijad jätsidki uurimise pooleli, sest Mahdi oli talle Berliinis välja antud dokumentide järgi vaid 13aastane. Karistada saab aga 14aastaseid ja vanemaid kurjategijaid. Prokuratuur ei hakanud uurima vanemate kahtlust, et Mahdi on tegelikult märksa vanem (tal kasvas juba habegi), ja keeldus talle vanusetesti tegemisest. Mahdi viidi elama uude kodusse. Seal rääkis ta, et on sündinud 9. juunil 2004, ja nii pandi kirja tema uutesse dokumentidessegi.