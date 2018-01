Valitsuse töö seiskus seetõttu, et erakonnad ei suuda üksmeelele jõuda föderaalrahastuse osas. Peamiseks komistuskiviks on immigratsioon. Demokraadid üritavad päästa nn Unistajaid ehk noori välisriikidest tulnud inimesi, kes osalevad DACA programmis. Programmi raames jagatakse alla 30-aastastele inimestele ajutisi õppimis- või töölube. Osalejad peavad olema eelnevalt kriminaalkorras karistamata ning olema kas õppurid, äsja kooli lõpetanud või äsja sõjaväeteenistuse läbinud. Kaks aastat hiljem annab immigratsiooniamet noorele hinnangu, kas ta on teinud piisava karjääri- või õppetööalase arengu, et ta riiki jätta.

USA föderaalvalitsuse töö seisab juba kolmandat päeva. Tuhanded töötajad üle riigi istuvad jõude. Ja palgata. Mis seekordse valitsusseisaku märkimisväärseks teeb, on see, et ometigi on võim kõikjal - kongressis, senatis ja Valges Majas - ühe partei käes.

Ehkki vabariiklastel on senatis enamus, ei ole see siiski piisavalt suur, et eelarve lihtsalt läbi suruda. Kuid see, et valitsuse töö jääb seisma siis, kui võim nii kongressis: esindajatekojas ja senatis, kui ka Valges Majas on ühe partei (antud juhul vabariiklaste) käes, on pretsedenditu. Kõik vabariiklased ei poolda praegust eelarvet ning arvestades seda, kui oluline osa sellest on seotud immigratsiooni ja president Trumpi Mehhiko-müüriga, võib seda näha ka kui oma partei liikmete umbusaldust presidendi suhtes. Paljude USA elanike jaoks on olukord, kus valitsev partei ei suuda valitsuse tööd käimas hoida, piinlik ja ebakindluse märgiks.