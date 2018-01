Eelmisel nädalal õnnistati meid lõpuks korraliku talveilmaga. Kuna miski ei välista, et see jääb selle talve viimaseks korralikuks lumerõõmuks, siis kasutasime juhust ja tutvusime pealinna vingeimate kelgunõlvadega. Mine tea, kas vastlapäeval saab. Alla lasta oli iseenesest tore, aga jama oli see, et üles pidi tagasi ka kõndima. Võttis täiesti läbi!

Lauluväljaku kelgunõlv oli täna pärastlõunal võrdlemisi tühi - lapsed lasteaias ja koolis, vanemad tööl. Langes laia lund ja ümberringi oli kõik nii valge, et võttis esimese hooga peaaegu silmanägemise ära. Kuigi pelgan veidi kõrgust, sain sellest kiirelt jagu - lauluväljak pole eriti ekstreemne. Mõni kelgutaja siiski leidus. Üks naisterahvas oli koos pojaga oma sünnipäeva just liumäele pidama tulnud. Igatahes oli ruumi maa ja ilm, et kellegi elu ohtu seadmata mäest alla lasta.

Kui huvi ja ressurssi on rohkem, saab hästi varustatud poodidest soetada viimase peal uuema tehnoloogiaga kelgu. Olemas on rooliga ja roolita, piduritega, täispuhutavaid tuube ja kakskikkelkusid.