Kes ei oleks rängas pohmellis tõemeeli vandunud: ma enam ei joo! Ausõna, mitte iialgi! Kuni järgmise korrani … Ent kuidas see päriselt õnnestuks, nii et seda järgmist korda ei tulekski? Videos räägib sellest režissöör Peeter Simm, kes on suutnud kaine olla juba 18 aastat.

Tegu on esimese videoga Õhtulehe kuueosalisest sarjast, mis tutvustab erinevaid võimalusi joomisest loobumiseks. Videotes jagavad oma nippe inimesed, kelle kogemustest saab pikemalt lugeda Evelin Kivimaa kirja pandud raamatus "Ma enam iialgi ei joo! Kuidas see päriselt õnnestuks?" (2018, Menu Meedia ja Rahva Raamat).

„Ma enam iialgi ei joo! Kuidas see päriselt õnnestuks?“ (Robin Roots)

Äsja ilmunud raamatus kõnelevad inimesed meie endi kõrvalt. Kellele piisab tahtejõust, kes vajab ka midagi muud: sensitiivi, anonüümsete alkohoolikute rühma, 12 sammu programmile toetuvat kliinikut, psühholoogi nõuannet, joomatungi vähendavaid tablette, usku pöördumist, joomisvastast süsti või ampulli.

Evelin Kivimaa tunnistab: "Kui hakkasin kirjutama raamatut alkohoolikutest, kes on joomise maha jätnud, siis ma ausalt öeldes natuke kartsin. Kartsin, et see on liiga masendav: kõik need joomise tõttu lõhki läinud abielud ja kaotatud töökohad, purjuspäi tehtud avariid, ilged pohmellivaevad ja hirmutavad deliiriuminägemused. Jah, seda kõike on selle raamatu kangelastega juhtunud. Aga mitte ainult! Nendega on juhtunud ka palju lõbusat ja toredat. Nad armastavad ja unistavad: kes printsist valgel hobusel, kes omaenese kätega laotud koldest uues kodus. Nad toetavad üksteist ning võitlevad vapralt kehvade geenide, viinakuradi ja iseendaga. Mis on väga tähtis: nad on saanud joomisest priiks! Või vähemalt püüdlevad selle poole, sest eksimine on ju inimlik."

