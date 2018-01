Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul otsustab Reinsalu tagasiastumise riigikogu fraktsioonide meelestatus. „Kui on näha, et umbusaldus läheb läbi ja surve muutub liialt suureks, siis kasvab ka tõenäosus, et Reinsalu astub ise tagasi,“ ütles Saarts.

Saartsi sõnul tegutseb justiitsminister Urmas Reinsalu praegu ainuõigel viisil, kompides fraktsioonide meelestatust. „Ma usun, kui on näha, et umbusaldus läheb läbi, siis ta võib lõpuks ka teha raske otsuse ja ise tagasi astuda. Kui ta tunneb aga ennast suhteliselt kindlalt või talle antakse märku, et umbusaldushääletus tõenäoliselt nurjub, siis ta ilmselt jätkab ametis,“ ütles Saarts, kelle sõnul tuleks ministriküsimuse lahenemisel jälgida, kas ja kuidas muutuvad järgnevatel päevadel fraktsioonide hääletoonid.

Samas tuleks politoloogi sõnutsi vaadata veel seda, kas on märke alternatiivseks koalitsiooniks. Praegu Saarts ei näe ühtegi head alternatiivi silmapiiril. Vähemusvalitsuse politoloog välistab. IRLi välja vahetamine EKRE ja Vabaerakonna kasuks poleks samuti mõeldav, kuna sotsid ja konservatiivid on omavahel pidevalt vaenujalal, rääkimata sellest, et EKRE ja Vabaerakonna valitsusse võtmine tähendaks IRLi hääbumist, sest nende peakonkurendid jätavad nad uues valitsuses lihtsalt varju. Valitsusmängudes välistas Saarts ka Reformierakonna, kuna viimasel on ees juhivahetus ja seetõttu pole neil tegelikku huvi valitsuses osaleda, küll aga naudivad nad täiel rinnal segaduse külvamist ja konkurentide nõrgestamist.

Isegi kui Reinsalu umbusaldamine peaks jõudma riigikogu hääletuseni, jääb Saartsi sõnutsi alati võimalus, et Reinsalu suhtes kriitilised koalitsioonierakondade saadikud ei saa mingitel põhjustel hääletamisest osa võtta. „Kahtlemata see tekitab küsimusi ja on iseenesest argpükslik, kuid selline on juba poliitika ja tegelikult ei taha ju ükski kolmest osapoolest praegust koalitsiooni lõhkuda,“ ütles Saarts.