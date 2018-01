Justiitminister Urmas Reinsalu andis hommikusel fraktsiooni koosolekul aru palju kära tekitanud sõnakasutusest, nimetades Ojasoo vastaseid kanakarjaks ja avaldades kahetsust, et on hukka mõistnud naistevastast vägivalda. „Fraktsioonikaaslased avaldasid arvamust ja see seisukoht oli ühe mõtteline. Nad tegid sama järelduse, et ma ei ole tolereerinud kuidagi vägivalda.“

Reinsalu nentis, et eelmise nädala arvamuse tõttu tuleb tal nüüd teha palju selgitustööd. „Minu sõnum on olnud üks ja ühene – iga kuritegu peab saama karistuse,“ ütles Reinsalu. „Kui keegi soovib parlamendis, minu seisukohti või selgitusi saada, siis ma olen igati kättesaadav.“

Umbusalduse kohapealt ütles Reinsalu, et tema jätkamise justiitsministrina otsustab erakond.

