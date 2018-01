Briti kindral Nick Carter nõuab investeeringuid Suurbritannia sõjaväele, et suudetaks Venemaaga sammu pidada.

Lisainvesteeringuteta ohustab Suurbritanniat Venemaast mahajäämine, kirjutab BBC. Carter pidas kõne valitsuse välja öeldud kahtlustele tuginedes. Nimelt teatasid parlamendiliikmed läinud aasta lõpul, et uue sõjavarustuse, sealhulgas sõjalaevade ja lennukite ostmise plaanid võivad olla ohus, sest on tõsiseid kahtlusi, et valitsus neid endale lubada saab.

Carteri tänane sõnavõtt Suurbritannia kõige mainekamas julgeoleku- ja kaitseuuringute instituudis RUSI (Royal United Services Institute) oli ajendatud Venemaa hiljutistest simuleeritud rünnakutest Põhja-Euroopas.

“Potentsiaalne militaarne oht, mis Ühendkuningriiki ähvardab, asub nüüdseks Euroopa ukselävel,” sõnas kindral oma kõnes, mille on heaks kiitnud ka Briti kaitseminister Gavin Williamson.

Eelmisel aastal viis Vene armee läbi laiaulatuslikud sõjalised õppused, sealhulgas simuleeritud rünnakud Kaliningradist Leeduni, meenutab väljaanne.