Hetk, mil sündisime - see võib meie elus olla määrav. Vähemasti paneb see paika, et milliset tähtkuju ja selle omadusi sa esindad. Samas võib see saada määravaks ka su suhtes vastasooga. Suisa mõjutada abielu...

1. Vähk

See naine on, kes ei pelga iial oma tundeid näidata. Talle meeldib end väljendada. Sa ei pea kunagi muretsema, et millest ta nüüd mõtleb. Ta on aus ja ütleb sulle ise.

Teine hea omadus on see, et ta hindab oma lähedaste õnne ja rõõmu. Ta asetab suhte vajadused oma isiklikest kõrgemale. Ta tahab teha kõik, et suhtes oleks tasakaal ja õnn. Ta on valmi selle nimel pingutama.

Kuigi vahel võib ta olla liialt emotsionaalne, siis enamasti on sellest ikkagi pigem kasu.

2. Jäär

Ta on pühendunud ja seotust hindav naine. Ta tahab ja otsib võimalusi, kuidas unistusi ja eesmärke täita. Samuti läheneb ta ka suhtele. Ta teeb kõike, et suhe ja abielu õnnestuks. Ta panustab pidevalt suhtesse.

Jäära tähtkujus sündinud naise tähelepanu pole kerge saavutada, mistõttu peab ta kaaslane end erilisena tundma. Ära enne õhtut rõõmusta, sest Jäär nõuab ka sinult samasugust pingutust ja pühendumist.

3. Lõvi

Mida ta tahab, siis seda ta ka peab saama. Ta teeb kõik, et oma suurimad kired ja fantaasiad täita. Ta võib mõnikord olla suisa ebaviisakas ja solvav, kuid ta on alati aus. Ta ei vaja tegelikult meest, et elus hakkama saada. Tema mees peaks arvestama, et ta on priviligeeritud kaaslane.

Tema kangekaelsus ja uhkus võivad kohati muuta asjad keerulisemaks, kuid kaaslane ei tohi unustada, et sisemiselt on ta kallima vastu kirglik.