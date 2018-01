Briti kuningakoda teatas järjekordset rõõmu-uudist: kuninganna keskmise poja prints Andrew noorem tütar Eugenie on kihlunud.

27aastane printsess, kelle ema on Andrew' eksabikaasa Sarah Ferguson, abiellub Jack Brooksbankiga sügisel Windsori lossi St George'i kabelis - sealsamas, kus maikuus pannakse paari prints Harry ja tema väljavalitu Meghan Markle.

„Tema Kuninglik Kõrgus ja härra Brooksbank kihlusid selle kuu algul Nicaraguas,“ vahendab FemaleFirst Buckinghami palee avaldust.

Ööklubijuhina tegutsev Brooksbank tutvus printsessiga seitse aastat tagasi Šveitsi suusakuurordis. Jack on lõpetanud küll maineka Stowe' erakooli, mille vilistlaste seas on näiteks Sir Branson, kuid koolipingist läks ta otse tööle, ilma et oleks ülikooli astunud. Tema CV-sse kuulub nii kelneri kui ka veiniärimehe amet.

Printsessi ema on kihluse üle juba rõõmu väljendanud.