"Mina arvan, et piim ja munad," vastas teine.

"Toiduainete hinnad. Kui poes arveid vaadata, siis on küll juurde tulnud midagi," arvas üks vastanutest.

Õhtuleht käis Tallinna kesklinnas inimestelt uurimas, milliste kaupade hinnad on nende arvates aasta jooksul enim tõusnud. Pea kõik vastajad tõid välja toidukaupade hinna kallinemise, konkreetsemate näidetena mainiti piimatoodete, munade ning puu- ja juurviljade hinnatõusu.

"Ma just vaatasin, et puuviljad ja juurviljad on hästi kallid ja piimatooted ka," ütles kolmas.