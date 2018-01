"Tegemist oli päevase ajaga, kui ülejäänud majarahvast kodus polnud. Samuti ei kuulnud ma et oleks koputatud teistele ustele. Nägin aknast, et kui ta hoovist väljus, oli tal käes mingi paber, mida ta luges/uuris. Tegemist Nurme tänavaga. Asja teeb kahtlasemaks veel see, et olles ise peale seda kodust lahkunud, palusin lastel uks lukustada ja umbes 15 minutit hiljem oli ilmselt sama isik (lapsed uksesilmani ei ulatunud, et vaadata)tagasi tulnud. Laste küsimusele, kes on ukse taga, ta ei vastanud ja lahkus," kirjutas elanik ning päris, kas kellegi ukse taga on veel sedasi raha küsimas käidud.

"Tahtsin informeerida, et eile käis minu ukse taga üks noormees. Sisenes mitte maja eest peauksest (mis lukus), vaid tagumisest uksest. Küsis raha väidetavalt Tartusse bussipileti ostmiseks. Väitis, et on peaaegu naaber paar maja edasi. Nimetas ennast Mihkliks," kirjutas kohalik.

Laupäeval kirjutas Facebooki "Nõmmekate" gruppi üks kohalik elanik, et tema ukse taga käis noormees raha küsimas. Kommentaaridest koorus välja, et raha on küsimas käidud üsna paljude ukse taga.

Teine "Nõmmekate" grupi liige kirjutas nii:

"Meil oli nädal tagasi paar kahtlust tekitavat situatsiooni, Pääskülas. Öösel oli maha tulnud kena lumevaip ja siis hoovis, maja ees ümber autode tulid selged suured tanksaapa jäljed ukseni ja siis sama targalt minema. Ülejärgmisel päeval õhtuhämarusel märkasime pimedast toast hoovis taskulambi sihvatusi, õue vaatama minnes nägine vaid uusi suure mehe jalajälgi, samuti oli ümber autode käidud. Muud kontakti pole olnud. Ehk seegi situatsioon sarnaneb kellegiga, toimus küll Pääskülas, ent mitte väga kaugel Nõmmest."

Mitme nõmmeka uksele on aga end Mihkliks kutsuv noormees veel koputanud.

"End Mihkliks nimetanud noormees käis ka meie värava taga ja palus 7 eurot, et bussiga Tartusse sõita. Lubas tagasi tuua, aga kahjuks ei toonud. Seletas ka, et elab kohe läheduses ja on hädas. Ma veel rääkisin, et mind on varem sarnase jutuga petetud, aga aitame ikka. Järgmine kord paraku enam ei aita ja see et ta ise majja sisse tungib on juba natuke karmim olukord. Nii et hoidke silmad lahti. Tumerohelist talvejopet kandis ja mustad tennised olid jalas. Liigub Nõmme kandis," hoiatab kohalik teisi ohu eest.

Nõmme-Haabersti piirkonnavanem Enely Estaal rääkis Õhtulehele, et antud info põhjal on raske öelda, mis oli tegelikult noormehe eesmärk. Politseile pole ukselt uksele käiva noormehe kohta infot laekunud. Küll aga kinnitas Estaal, et kahtlastest inimestest ja kahtlustäratavatest olukordadest tuleks politseid teavitada.