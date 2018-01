Riigikogu maaelukomisjoni tänasel istungil oli tähelepanu keskmes erakorraline toetus põllumeestele ebasoodsatest ilmastikuoludest tuleneva kahju hüvitamiseks. Euroopa Komisjoni otsusega on Eestile ilmakahjude katteks eraldatud 1,34 miljoni eurot seoses külvamata jäänud või kahjustada saanud talivilja pindadega, millele lisaks on liikmesriikidele antud õigus lisada omalt poolt riigieelarvest sama palju toetust. Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on vaja kiiresti langetada otsused riigi poolt võimaliku täiendava raha eraldamise ja toetuse jagamise protsessi kohta. „Oluline on, et põllumajandustootjad saaksid toetuse kätte kiiresti,“ ütles Kokk. Ta lisas, et kui riik leiab võimalusi täiendavaks riigipoolseks rahaliseks toetuseks, siis ei tohiks unustada ka keeruliste ilmastikutingimuste tõttu kahju kannatanud kaun- ja köögiviljade ning kartulikasvatusega tegelevaid põllumehi. Maaelukomisjoni liige Igor Gräzin juhtis tähelepanu, et eraldatud toetusega kaasneb selle administreerimise suur kulu, mis on riigile täiendav väljaminek.

Maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse toonitas, et tuleb arvesse võtta põllumeeste praegust keerulist majanduslikku olukorda ja tagada, et abi jõuaks nendeni kõige kiiremas korras. „Peame arvestama ka asjaoluga, et bürokraatlikud nõudmised ja taotluste esitamise reeglid ning kõrge administreerimise kulu ei saaks takistuseks sellel teel,“ märkis Kruuse.

Maaeluministeeriumi esindaja andis ülevaate toetuse määramise põhimõtetest, tingimustest ja rakendamisskeemist. Istungil osales ka Maaelu Edendamise SA esindaja, kes selgitas sihtasutuse üldisi võimalusi põllumeeste abistamiseks.