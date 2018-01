Abilinnapea sõnul käis eile, 21. jaanuaril seoses eelmisel nädalal kokku kukkunud pneumohalliga kohal ka Sloveenia firma Duol esindaja. „Pneumohall purunes tõenäoliselt tehnilise rikke tõttu, ehkki lõplikku raportit meil veel ei ole. Ent firma esindaja andis meile lubaduse, et veebruari alguses alustatakse parandustöödega ning selleks vajalikud detailid on juba neil ka tellitud,“ täpsustas Belobrovtsev.

Multifunktsionaalne Sõle Spordikeskus (Sõle 40a) avati möödunud aasta oktoobris. Spordikeskus on mõeldud nii tipp- kui ka rahvasportlastele: keskuses on nii pallimängude saal, vehklemissaal, ujula, võitluskunstide saal kui ka jõusaal. Väljakute mõõtmed on sellised, et mängida saab kõiki populaarseid pallimänge, eeskätt korvpalli ja võrkpalli, aga ka saalihokit. Tähtsateks võistlusteks saab väljaku äärde paigutada ka 133 kohaga tribüüni. Eraldi saal on vehklejatele, kus on kokku üheksa spetsiaalkattega rada.