Õhtuleheja lugejad arvavad kommentaariumis, et Eesti riigi õigussüsteem on mäda ning eestlane on eestlasele hunt. Kommentaarides on ära toodud mitmeid näiteid sarnastest lugudest, kus inimesi ninapidi on veetud. Lisaks manitsevad inimesed kommentaarides olema vähem usaldavamad.

"Vaata kus nurga alt tahes, kogu see õigussüsteem on meie riigis mäda! Vahet pole millises valdkonnas, ikka jääb väetim kaotajaks, aga demokraatlik muster näeb ette, et just nõrgemaid peab toetama! Mida tehakse Eestis? Vaesematelt võetakse viimanegi võimalus ellu jääda, invaliide sunnitakse tööle, kuigi kõigile on teada, et tervele sellele trobikonnale pole sellist tööd, kus nad hakkama saaksid. Kohtusüsteem on... ma ei julge öeldagi, vanuritel lastakse tuimalt kodutuks jääda jne! Mida veel??" imestab üks lugeja.

Teine lugeja räägib pika loo enda peretuttavast:

"Peretuttaval oli plaan ka maja müüa, et kolida mujale ja leidis ostja ja kuna on väga hea inimene ja uskus seda ostjat, et lootes et on ka hea ja aus nagu ise ja veel näitas ostja eriti ausalt välja ja tundes teda enne siis asuti tehingu juurde! Maja oli isegi hea hinnaga ja kauples ostja allagi et maksab kiiresti aastaga ja iga kuu korralikult korrektselt!?

Ja hakkasid tulema hämad kolmanda kuu pealt! Lubadused nii ja naa! Ehk elati juba sees ja lootis majaomanik ikkagi veel kõike paremat! Ja siis teatas poole pealt majaomanik et pole raha ja ongi kōik! Eelnevalt oli nōudnud kinkelepingut, et siis ei saa keegi ära võtta ja igasugused luulud! Arvas et majaomanik kingib ära ja olekski olnud üle lend. Ja see oligi skeem ostjal!

Majaomanik keeldus sellist tehingut tegemast nagu kinkeleping jne! Ja siis et tema edasi ei maksa ja polegi raha! Ja siis et vōtab advokaadi, kes paneb asjad käiku nii, et maha saabki nōnda, et polegi omanikul enam ōigust! Kuna see asi nii ei kulgenud, nagu advokaat lootis kelmi kaitseks!

Jōgeva kohtumaja ei teadnud kogu asja ja ei andnud sōnaōigust isegi maja omanikule! Et ei pea mokalaata ja midagi sellist oli kohtus räägitud! Ehk hakkas käima väljapressimine majaomaniku suhtes! Kuigi oli sees rikutud asju ja väga palju! Nägin oma silmaga nii enne kui pärast! Mida kohus ei vōtnud arvessegi et pole piisavalt ja pole piisavalt! No mida veel et pole piisavalt!

Kohus lōppes valega majaomaniku kahjuks ja loodeti et saadakse maja! Pandi suured topelt rahad peale mis suisa naeruväärne! Nägin pabereid ja mida näidatakse varsti suurematele vōimudele! Et kuidas suurendati kohtutäituri kulusid nii ja naapidi! Et tagasi maksta summa mis oli saadud maja ostjalt pidi toimuma kuu aja jooksul! No maja müüja ei teadnud ette et selline lugu ja ei hoidnud sukasääres raha ja ehk nōuti meelega et koheselt see summa vōi maja läheb müüki!

Ehk miks kirjutasin teile et see kogu lugu siis oligi mäng et kohtunik kohtutäitur ja majaostja advokaat olid nii kelmi poolt, et majaomanik kes üdini aus inimene ja taheti vägisi vōimude poolt maja kätte saada!"

Eesti eluasemepoliitika on endiselt lapsekingades.

"Eesti eluaseme poliitika on alates 1991. aastast siiamaani kriisis, läbimõtlemata. Kui paljud inimesed on jäänud ja kui paljud lapsed on sündimata jäänud sellest: pea liiva alla peitmisest? Tundub, et riik vajabki lahtisaamist osadest inimestest! Mõeldakse, et inimesed surevad eest ära ja nooremad saavad nende, surnute rämpskorterid enda kasutusse. Niisugune poliitika loob aluse lausa mõrvadele ja tagakiusule, sest igaüks soovib ellu jääda ja elada täisväärtuslikult. Tänane valitsus on loonud sellega seoses inimressursi taandarengu."

Paljud lugejad manitsesid ka enda sugulasi mitte usaldama.

"Ma paneksin sellised nädalaks kuhugi kongi vee ja leiva peale kogu oma rahapakkidega, vahtigu siis oma pakke, leiva jätaks ka valja. See kuramuse kinkeleping, usaldage vahem."

"Vanainimesed võivad olla väga usaldavad, kui keegi näitab, et hoolib ja nendega suhtleb. Natuke head juttu ja võibki kõike teha. Vanahärra oleks võinud ikka surmani oma kodus elada, taolise tingimuse annab kinkelepingusse panna küll."

Venelased eeskujuks

"Eestlane on venelasest julmem, inimlikkus eestlasel täiesti puudub."