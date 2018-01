Murekiri õnnetult mehelt, kes loodab, et ta abikaasa jääb armukesest rasedaks. Kõik seetõttu, et usub, et see võiks päästa tema abielu. Ohtlik mäng...

Ta ei tormanud ühet katkestama, vaid istus rahulikult elutoa diiavnile. Peagi oligi kuulda viakust ja siis vaikseid samme ja sosinat. Naine tuli koos armukesega trepist alla. Armuke kadus köögi kaudu majast.

Pärast seda läks naine magamistuba korrastama ja linu vahetama. Mees läks märkamatult kodust välja, et siis häälekamalt juba koju siseneda. Naine oli küll natuke üllatunud, et mees nii vara saabus, kuid ei reetnud midagi.

Mees tunnistab, et tabas naised truudust murdmas juba aasta tagasi, kui ei ole siiani seda teemat kaasaga ette võtnud.

Ta on nimelt salaja lootnud, et võõras külaline rasestab ta naise. 44-aastane usub, et see võiks päästa nende suhte. See võiks teha ta naise õnnelikuks.

The Suni nõustaja sellega ei nõustu, sest see teine mees ja ka võimaliks lapse - see võib saada põhjuseks, miks abielu üldse läbi saab.

Parim nõuanne suhtenõustajalt on siiski soovitus naisega rääkida.