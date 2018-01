Sotsiaalmeedias ringleb pilt, millel näha läbi jää vajunud politsei ametiautot. Politsei teatel polnud tegu lõbusõiduga, vaid merepäästjad olid täitmas oma tööülesandeid.

Pärnu politseijaoskonna juhi Andres Sinimere sõnul olid autos merepäästjad, kes käisid täna Pärnumaal Reius rannikualal jääluuret tegemas

Merepäästjad arvestasid jääl liigeldes paarkümmend sentimeetrit valesti ja auto vajus pisut ära. Masin saadi siiski oma jõududega välja. Nii auto kui ametnikega on kõik korras.

„Juhtunu moraal on, et kui aastatepikkuse jäält päästmise kogemusega professionaalidelgi võib viltu minna, siis võib viltu minna kõigil. Paremat näidet on raske leida. Seega palun oleme ettevaatlikud,“ manitseb Sinimeri.