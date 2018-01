Televisiooniekspert Jüri Pihel käis täna "Vikerhommikus" rääkimas ülipopulaarsest filmist "Pilvede all. Neljas õde". Pihel ütles, et ta läks filmi vaatama ootusteta ning talle see isegi täitsa meeldis!

"Jaa, ma pean ütlema, et isegi vist meeldis mulle see film. Ma läksin sinna üsna segaste ootustega, või isegi ootusteta. Selle taustal oli mul väga palju mõtlemisainet, ma mõtlesin terve selle filmi jooksul, et mis see siis on. Ma arvan, et ta on üks nendest ägedatest asjadest, mille kohta öeldakse, et maailma ei pea mingi žanri- ja vormipiiridesse mahtuma, mõned asjad lihtsalt on sellised, nagu nad on, ning neid tuleb sellisena aktsepteerida," ütles Pihel, lisades, et omasuguse nähtusena teeb film vägevat tööd.

"Vikerhommiku" saatejuht Taavi Libe tunnistas, et käis isegi seda filmi nädalavahetusel vaatamas ning tema arvates oli see igavavõitu. Piheli sõnul ei ole ta "Pilvede all" sarja püsivaataja olnud ning ka tal oli algselt keeruline aru saada, mida seal ikkagi nii väga vaadata on.