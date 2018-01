3. märtsil toimuva „Eesti laulu“ finaalkontserdi piletid on peaaegu välja müüdud. Päeval toimuvasse peaproovi on jäänud müüki tuhatkond piletit.

„Praeguse seisuga on olukord tõepoolest selline, et kogu Saku suurhall on praktiliselt välja müüdud – mõned üksikud piletid on veel õhtusele show'le jäänud, kuid ka need on kohe-kohe otsas,” kommenteerib tegevprodutsent Ermo Säks. „Peaproovi pileteid õnneks veel jagub ja neid on võimalus soetada väga headele istekohtadele. Arvestades aga, et õhtune show on läbi müüdud, kiireneb kindlasti ka peaproovi piletite müük.”

Sel aastal kümnendat sünnipäeva tähistav „Eesti laul“ tuleb suurejoonelisem kui kunagi varem. Praegu käib töö artistide lavashow'dega. Teleri vahendusel on poolfinaale võimalik jälgida ja oma lemmikutele kaasa elada juba 10. ja 17. veebruaril.

„Teeme iga päev tööd artistidega – loovtiim ragistab koos esinejatega ajusid, et pakkuda 20 suurepärast numbrit, mis toovad välja iga laulu parimad ja tugevaimad küljed,” kommenteerib režissöör Ove Musting. „Juba poolfinaalid tulevad lavaliselt ülikõvad, mis siis veel Saku suurhallis toimuvast rääkida.”