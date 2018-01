Eelmisel nädalal astus populaarne kodumaine teleseriaal „Pilvede all“ suure sammu, tuues kinolinadele esimese täispika mängufilmi „Pilvede all. Neljas õde“. Praeguseks hetkeks ohtras koguses kinokülastajate meelt lahutanud filmi puhul ei suuda kriitikud üksmeelele jõuda - kas tegu on hea või halva filmiga?

Televisiooniekspert Jüri Pihel jäi filmi suhtes optimistlikuks. Pihel tõdes "Vikerhommikus", et talle "Pilvede all. Neljas õde" meeldis, kirjutas Menu. "Ma läksin sinna üsna segaste ootustega või isegi ootusteta, ja selle taustal oli mul väga palju mõtlemisainet," ütles ta ja kinnitas, et ta mõtles terve filmi aja, et mis asi see siis on. "Ta on üks nendest ägedast asjadest, mille kohta öeldakse, et maailma ei pea mingi žanri- ja vormipiiridesse mahtuma, mõned asjad lihtsalt on sellised, nagu nad on, ning neid tuleb sellisena aktsepteerida," nentis Pihel ja tõi välja, et omasuguse nähtusena teeb film vägevat tööd.

Positiivselt oli meelestatud ka Postimehes ilmunud arvustus, mis lubas: "Vaataja saab veeta kaks tundi ehedalt eestiliku värgi tuttavlikus embuses".